『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV 4K HDR REMASTER BOX [Ultra HD Blu-ray]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 20時 31分に出品され03月15日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Ultra HD Blu-ray アニメOVAアニメ 発売日:2022/02/09 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2021/11/29 ファイナルファンタジー 特典:アートカード／SCENARIO BOOK／KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV File Fragments／Blu-ray（本編＋特典映像：オーディオコメンタリー）
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落札価格7771円
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終了
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