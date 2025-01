井上芳雄 by MYSELF SPECIAL”LIVE”20th Anniversary Festival! 〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 [DVD]【コストコ お買い得】

商品情報

種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2022/02/16 販売元:コロムビア・マーケティング 登録日:2021/12/27 井上芳雄 イノウエヨシオ イノウエヨシオバイマイセルフスペシャルライブトゥエンティースアニバーサリーフェスティバルウラギラナイヨシオ4ジカンフェス 特典:CD1(井上芳雄 by MYSELF SPECIAL“LIVE”20th Anniversary Festival!〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 第1部)/CD2(井上芳雄 by MYSELF SPECIAL“LIVE”20th Anniversary Festival!〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 第2部)/スペシャルフォトブック/三方背ケース 内容:奇跡の子(モーツァルト!)/わたしという人間(ルドルフ ザ・ラスト・キス)/チャリティ(ダディ・ロング・レッグズ)/この星空(二都物語)/最後のダンス(エリザベート)/世界の王(ロミオ&ジュリエット)/シェリー(ジャージー・ボーイズ)/夜明けの約束(グレート・ギャツビー)/ドリーム(音楽座ミュージカル「シャボン玉とんだ宇宙(ソラ)までとんだ」/Jumpin’up“by MYSELF”/とおくから/星と星のあいだ/僕こそ音楽(モーツァルト!)with 中川晃教/私たちは泣かない(マ