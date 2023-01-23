『井上芳雄 by MYSELF SPECIAL”LIVE”20th Anniversary Festival! 〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 [DVD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 10時 08分に出品され03月26日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2022/02/16 販売元:コロムビア・マーケティング 登録日:2021/12/27 井上芳雄 イノウエヨシオ イノウエヨシオバイマイセルフスペシャルライブトゥエンティースアニバーサリーフェスティバルウラギラナイヨシオ4ジカンフェス 特典:CD1（井上芳雄 by MYSELF SPECIAL“LIVE”20th Anniversary Festival!〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 第1部）／CD2（井上芳雄 by MYSELF SPECIAL“LIVE”20th Anniversary Festival!〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 第2部）／スペシャルフォトブック／三方背ケース 内容:奇跡の子（モーツァルト!）／わたしという人間（ルドルフ ザ・ラスト・キス）／チャリティ（ダディ・ロング・レッグズ）／この星空（二都物語）／最後のダンス（エリザベート）／世界の王（ロミオ＆ジュリエット）／シェリー（ジャージー・ボーイズ）／夜明けの約束（グレート・ギャツビー）／ドリーム（音楽座ミュージカル「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」／Jumpin’up“by MYSELF”／とおくから／星と星のあいだ／僕こそ音楽（モーツァルト!）with 中川晃教／私たちは泣かない（マ