『ブリーフィング 公式正規品ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 01時 36分に出品され03月27日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品ID パスケース BRM191A40 MADE IN USA BLACK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ブリーフィング

公式正規品ID

パスケース

BRM191A40

MADE

IN

USA

BLACK