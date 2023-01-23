『ADATA Premier SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 ヒートシンク付属 512GB PS5動作確認済み 最大連続読出速度【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 21時 44分に出品され04月19日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ADATA Premier SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 ヒートシンク付属 512GB PS5動作確認済み 最大連続読出速度
【商品説明】
・【インターフェース】NVMe (PCIe Gen 4.0 x 4)
・【サイズ(ヒートシンク付)】幅 : 4.3mm 長さ : 80mm 高さ : 22mm
・【フォームファクタ】M.2 2280
・【転送速度(シーケンシャル)】読み出し7，200MB/秒、書き込み2，600MB/秒
・ヒートシンクモデル、取り付け簡単ガイド付属、PS5動作確認済み※ＡＤＡＴＡ調べ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 12.90 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7771円
822 入札履歴
終了
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