『カミハタ Rio+1400 (60Hz)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 16時 31分に出品され03月15日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ Rio+1400 (60Hz)



【商品説明】

・原産国 :台湾(台湾省/中華民国)

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.7×15.7×13.2cm

・本体重量 :860g



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。