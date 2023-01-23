『Gem Stone King 0.9カラット 天然 シトリン ピアス レディース シルバー925 イエローゴールドコーティング【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 43分に出品され04月29日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7770円
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