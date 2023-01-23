『A.UN jewelry セカンドピアス 18金 アクアマリン 3mm 着けっぱなしＯＫ 3月 誕生石 軸太 華奢 シンプル 金属アレルギー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 19時 19分に出品され03月29日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

A.UN jewelry セカンドピアス 18金 アクアマリン 3mm 着けっぱなしＯＫ 3月 誕生石 軸太 華奢 シンプル 金属アレルギー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ A.UN

jewelry

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