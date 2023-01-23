『(訳あり 専用箱、付属冊子なし)ラコステ 2001100(219)時計 腕時計 レディース シルバー ネイビー レザー ギフト(NPS)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 17時 52分に出品され03月10日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】LACOSTE ラコステ

【品番】2001100

【文字盤色】シルバー

【ベルト色】ネイビー

【サイズ】直径34mm×厚み約7mm

【ケース素材】ステンレス

【ベルト素材】レザー

【ムーブメント】クォーツ(電池式)

【針数】3針

【重量】約28g

【防水性】日常生活防水(3気圧)

【付属品】当店独自保証書 ※専用箱、説明書等は付属しません。

【保証期間】1年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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