『(訳あり 専用箱、付属冊子なし)ラコステ 2001100(219)時計 腕時計 レディース シルバー ネイビー レザー ギフト(NPS)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 17時 52分に出品され03月10日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※ネコポス配送となりますので、日時指定、ラッピング、代金引換便は不可となります。
【商品名】LACOSTE ラコステ
【品番】2001100
【文字盤色】シルバー
【ベルト色】ネイビー
【サイズ】直径34mm×厚み約7mm
【ケース素材】ステンレス
【ベルト素材】レザー
【ムーブメント】クォーツ(電池式)
【針数】3針
【重量】約28g
【防水性】日常生活防水(3気圧)
【付属品】当店独自保証書 ※専用箱、説明書等は付属しません。
【保証期間】1年間
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落札価格7770円
436 入札履歴
終了
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