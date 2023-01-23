『RWBY poster， Tribute to Monty Oum - Ruby， Weiss， Blake， Yang - RWBY merch【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 12時 40分に出品され05月01日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7770円
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