『1/700 日本海軍空母 赤城用飛行甲板（フジミ用）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 14時 36分に出品され03月31日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1/700 日本海軍空母 赤城用飛行甲板（フジミ用）
【商品説明】
・この商品は上級者向けの商品です。
・この商品は上級者向けの商品です。 この商品には、多数のエッチングパーツ、レジンパーツ、金属パーツが含まれています。また、それらのパーツには細かな破損・不足がある場合がございます
・エッチングパーツ
【サイズ】
高さ : 0.60 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
156 入札履歴
終了
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