『1/700 日本海軍空母 赤城用飛行甲板（フジミ用）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 14時 36分に出品され03月31日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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