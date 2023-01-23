『Action Toys MINI ACTION FIGURE 超電磁ロボ コン・バトラーV 全高約150mm 塗装済み 可動フィギュア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 17分に出品され03月18日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Action Toys MINI ACTION FIGURE 超電磁ロボ コン・バトラーV 全高約150mm 塗装済み 可動フィギュア



【商品説明】

・(C) 東映

・対象年齢 :15才以上

・人気のロボット、ミニアクションフィギュアシリーズ登場!! 分離・合体可能!!各関節可動で決めポーズを楽しもう!!

・高さ:約15cm



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 18.10 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。