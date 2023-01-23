『ブルーダー Land Rover Def.ワゴン&馬牽引トレーラー BR02592【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 13分に出品され04月17日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブルーダー Land Rover Def.ワゴン&馬牽引トレーラー BR02592
【商品説明】
・インポート
・プラスチックのランドローバー付き馬トレーラー???グリーン
・ワイプクリーン
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
324 入札履歴
終了
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