『Gloomhaven: Jaws of The Lion【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 27分に出品され03月23日 04時 27分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gloomhaven: Jaws of The Lion



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 29.30 cm

重量 : 2.87 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Gloomhaven:

Jaws

of

The

Lion