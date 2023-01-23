『CS Trans Professionelle Logistik Volvo FH Globetrotter XL セミトレーラー/Herpa 1/87 模型【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 12時 50分に出品され03月23日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Herpa CS Trans Professionelle Logistik Volvo FH Globetrotter XL curtainside セミトレーラー 931519 /Herpa 1/87 ミニチュア トラック 建設機械模型 工事車両