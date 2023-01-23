『1000ピース ジグソーパズル 伊藤若冲 紫陽花双鶏図【プレミアムピュアホワイト】(51x73.5cm)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 57分に出品され03月25日 08時 57分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」伊藤若冲生誕300年! 日本の秘宝「若冲」がプレミアム ピュアホワイトジグソーパズルで世界初公開。



若冲の穏やかな世界を表現するために生まれた驚きの素材『プレミアムピュアホワイト』

いちだんとプレミアムな輝きを放つ究極の美しさと極上の組み心地をご堪能ください。



「主な仕様」完成サイズ:51x73.5cm