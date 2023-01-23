『ウルトラマン ウルトラレプリカ ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 05時 27分に出品され05月02日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルトラマン ウルトラレプリカ ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET
【商品説明】
・セット内容 ウルトラフュージョンカード…35 取扱説明書…１
・商品サイズ 各H約86mm×W約59mm
・商品説明 本商品は、過去DX版として発売されたカードのデザインをプロップ仕様に変更した既存フュージョンカード13枚と今回新たにデザインされた新規フュージョンカード22枚の計35枚がセットになっています。 既存フュージョンカードは、2016年に発売された「ウルトラフュージョンカードセット」に収録されたウルトラマンエースやウルトラマンレオなどのカードの名称部分をプロップ同様、ウルトラ文字に変更しています。 新規フュージョンカードは、過去発売されていなかった「ウルトラマンキング」「アストラ」や、『ウルトラマンオーブ』以降に放送された作品に登場するウルトラ
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーV3
¥ 7770
落札価格7770円
75 入札履歴
終了
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