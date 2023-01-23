ウルトラマン ウルトラレプリカ ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ウルトラマン ウルトラレプリカ ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET



【商品説明】

・セット内容 ウルトラフュージョンカード…35 取扱説明書…１

・商品サイズ 各H約86mm×W約59mm

・商品説明 本商品は、過去DX版として発売されたカードのデザインをプロップ仕様に変更した既存フュージョンカード13枚と今回新たにデザインされた新規フュージョンカード22枚の計35枚がセットになっています。 既存フュージョンカードは、2016年に発売された「ウルトラフュージョンカードセット」に収録されたウルトラマンエースやウルトラマンレオなどのカードの名称部分をプロップ同様、ウルトラ文字に変更しています。 新規フュージョンカードは、過去発売されていなかった「ウルトラマンキング」「アストラ」や、『ウルトラマンオーブ』以降に放送された作品に登場するウルトラ



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。