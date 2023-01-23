『バービー ドール オブ ザ ワールド ランドマーク コレクション自由の女神 T3772 ピンクラベル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 14分に出品され03月03日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バービー ドール オブ ザ ワールド ランドマーク コレクション自由の女神 T3772 ピンクラベル



【商品説明】

・(C)2010 Mattel， Inc. All Rights Reserved.

・対象年齢 : 7歳から

・男女共用



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。