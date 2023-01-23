『バービー ドール オブ ザ ワールド ランドマーク コレクション自由の女神 T3772 ピンクラベル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 14分に出品され03月03日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー ドール オブ ザ ワールド ランドマーク コレクション自由の女神 T3772 ピンクラベル
【商品説明】
・(C)2010 Mattel， Inc. All Rights Reserved.
・対象年齢 : 7歳から
・男女共用
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
868 入札履歴
終了
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