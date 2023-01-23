『S.H.フィギュアーツ ウルトラマンベリアル 約150mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 02時 18分に出品され05月03日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ ウルトラマンベリアル 約150mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア



【商品説明】

・(C)円谷プロ

・対象年齢 :15才以上

・梱包サイズ:18 x 15 x 7 cm



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 18.10 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。