『サンリオ マイメロディ パフパフ ぬいぐるみ Lサイズ 座高50cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 41分に出品され03月14日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンリオ マイメロディ パフパフ ぬいぐるみ Lサイズ 座高50cm



【商品説明】

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :座高50cm



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。