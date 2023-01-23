『木製パズル kigumi (キグミ) 姫路城【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 07時 12分に出品され03月24日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

木製パズル kigumi (キグミ) 姫路城



【商品説明】

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。