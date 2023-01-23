『リトルダル/Little DAL+ Pisces ピーシーズ LP-505【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 34分に出品され03月09日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リトルダル/Little DAL+ Pisces ピーシーズ LP-505



【商品説明】

・主な製造国 : 中国



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。