『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 風 緋村剣心 着物 コスプレ衣装 ウィッグ 下駄 刀+鞘 別売りハロウィン仮装 お祭りコスチュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 57分に出品され03月29日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 新品未使用

セット内容：（写真参照)

ウィッグ 靴 刀+鞘 別売り

サイズ：cm 写真参照(誤差ご多少ございます）