『【11100円(税込)！いい銃の日セール！】S&TGLG36BK G36 電動用 グレネードランチャー【HK刻印】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 12分に出品され04月21日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※こちらはHK刻印になります。



・メーカー：S&T

・材質：メタル

・サイドスウィング装填式

・各社40mmガスグレネードカート対応

・対応：G36/G36K 電動シリーズ対応

※次世代には非対応