『パズル セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル4) 6種セット)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 33分に出品され04月18日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジグソーパズル
【商品名】
セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル4) 6種セット)
【商品説明】
・セット内容:はずる(HUZZLE) キャスト ドーナツ×1/はずる(HUZZLE) キャスト コースター×1/はずる(HUZZLE) キャスト シリンダー×1/はずる(HUZZLE) キャスト コイル×1/はずる(HUZZLE) キャスト ユー＆ユー×1/はずる(HUZZLE) キャスト キーホール×1
・仕様:難易度：4(6段階中)/対象年齢：6歳以上
・材質:亜鉛合金
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 830.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
202 入札履歴
終了
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