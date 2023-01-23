『パズル セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル4) 6種セット)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 33分に出品され04月18日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ジグソーパズル

【商品名】

セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル4) 6種セット)



【商品説明】

・セット内容:はずる(HUZZLE) キャスト ドーナツ×1/はずる(HUZZLE) キャスト コースター×1/はずる(HUZZLE) キャスト シリンダー×1/はずる(HUZZLE) キャスト コイル×1/はずる(HUZZLE) キャスト ユー＆ユー×1/はずる(HUZZLE) キャスト キーホール×1

・仕様:難易度：4(6段階中)/対象年齢：6歳以上

・材質:亜鉛合金



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。