『ラキュー (LaQ) ハマクロンコンストラクター スピードホイールズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 01分に出品され03月20日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラキュー (LaQ) ハマクロンコンストラクター スピードホイールズ



【商品説明】

・安全基準 :STマーク，CEマーク

・対象年齢 :7才以上

・製造国 :日本



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 32.70 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。