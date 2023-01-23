『ダイアクロン ホークヴァーサルター＜オービソプターユニット＞【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 49分に出品され03月19日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タクティカルムーバーシリーズ最新マシン!

宇宙機動タイプのホークヴァーサルター登場!

ボディーカラーホワイトの巨大な推進ユニットを背中に備えた宇宙機動仕様のタクティカルムーバーマシン。

推進ユニットの中央には、ミサイル発射ランチを装備。手持ち武装はロングレンジライフル。

3モードの形態に一体変形

ロングレンジライフルをフロントに装着したマシン形態。2機の巨大なアームを備えた重機動メカ形態。

最大戦闘能力を発揮する人型戦闘形態に完全変形!フレームを除くユニットのみでのビークルを構成することも可能。

全高10cmのボディにダイアクロンのエッセンスを凝縮搭載

人型戦闘形態での全高は、遊び易くコレクションにも最適な約10cm。フィギュアの搭乗・変形・合体・カスタマイズ等のバリューはもちろん、頭部ハッチの開閉と連動移動するコックピット、起立時の重心バランスをサポートするスタビライズアンカー等の新規ギミックも組み込まれ現行ダイアクロンのエッセンスが凝縮搭載された高機能ボディ。

とは

は、様々な側面を持つダイアクロンラインのエッセンスの「主な仕様」