『海賊の悪党 パイレーツ 大人用 男性用 コスチューム パイレーツ・オブ・カリビアン ハロウィン コスプレ 衣装【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 44分に出品され05月07日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」に出てくるような海賊の悪党をイメージした大人用コスチュームです。定番の白い長袖シャツ、茶色のベスト、茶色とベージュのストライプのパンツ、バンダナ、サッシュベルト、ブーツトップのセットです。【素材】ポリエステル、コットン（飾りの部分は除く）、PVC 【お手入れ方法】汚れた箇所のみ布等で拭いて下さい。商品内容この商品に含まれるのは、シャツ、ベスト、パンツ、バンダナ、サッシュベルト、ブーツトップです。剣、ウィッグ、靴は含まれません。ひとことまるで映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」の世界！クラッシクな服のデザインでどんな方にもきっと似合うコスチュームです。