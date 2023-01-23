『カプセルプラレール きかんしゃトーマスとなかまたち キラキラの人気者大集合編 全１９種(鉄橋・まがレール色違いVer.入り) ガチャガチャ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 29分に出品され03月04日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カプセルプラレール きかんしゃトーマスとなかまたち キラキラの人気者大集合編 全１９種(鉄橋・まがレール色違いVer.入り) ガチャガチャ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ カプセルプラレール

きかんしゃトーマスとなかまたち

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