『カプセルプラレール きかんしゃトーマスとなかまたち キラキラの人気者大集合編 全１９種(鉄橋・まがレール色違いVer.入り) ガチャガチャ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 29分に出品され03月04日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カプセルプラレール きかんしゃトーマスとなかまたち キラキラの人気者大集合編 全１９種(鉄橋・まがレール色違いVer.入り) ガチャガチャ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
739 入札履歴
終了
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