『SCANIAスカニア S HIGHLINE CS20H 4X2 /WSI トラック トラクタ 1/50 建設機械模型 ミニチュア ミニカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 04時 01分に出品され03月31日 04時 01分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SCANIAスカニア S HIGHLINE CS20H 4X2 /WSI トラック トラクタ 1/50 建設機械模型 ミニチュア ミニカー