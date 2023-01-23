『オーム電機 AM/FMラジオ付マルチレコードプレーヤーシステム RDP-B300N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 17時 09分に出品され04月15日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 AM/FMラジオ付マルチレコードプレーヤーシステム RDP-B300N
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ラジオ受信周波数：AM…522～1629kHz、FM…76～108MHz
・レコード針：サファイア針
・入力端子：USB端子、SDカードスロット、AUX IN端子（φ3.5mmステレオミニジャック）
・出力端子：ヘッドホン端子…φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力端子…RCA（赤/白）
・回転速度：33回転、45回転、78回転
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 2.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
469 入札履歴
終了
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