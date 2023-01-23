『okcsc EXK リケーブル イヤホンケーブル 交換用ケーブル 銀メッキ単結晶銅 4芯 Sony用 MDR-EX1000、EX600、EX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 09時 30分に出品され03月26日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

okcsc EXK リケーブル イヤホンケーブル 交換用ケーブル 銀メッキ単結晶銅 4芯 Sony用 MDR-EX1000、EX600、EX

okcsc



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。