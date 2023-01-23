『レゴ シティ モンスタートラック 60180 組み立てキット (192ピース) (メーカー生産終了)並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 03時 12分に出品され04月02日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7770円
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