『レイバン メガネ フレーム 国内正規品 伊達 老眼鏡 度付き ブルーライト ウェリントン Ray-Ban RX5322F 2034 53 キャッツアイ RB5322F RayBan 眼鏡 プレゼント【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 21時 11分に出品され04月12日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

Ray-Ban（レイバン）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

RX5322F 2034 53サイズ（RB5322F）

【フィッティング】

フルフィット（アジアンフィット）

【カラー】

フレーム：ブラック

【素材】

フレーム：プラスチック

【サイズ】

［A］レンズ幅：53mm

［B］レンズ縦：39mm

［C］ブリッジ幅：18mm

［D］フレーム幅：140mm

［E］テンプル長：140mm

【付属品】

純正メガネケース

純正レンズクロス

メーカー保証書











key:プレゼント ギフト ラッピング無料

カテゴリ ファッション

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