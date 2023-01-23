『COLOR PRO PLUS HAIRCUTTING KIT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 08時 49分に出品され03月28日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料！海外倉庫から国内へお取り寄せの為、お届けまで1~3週間程度お時間を頂いております。税関手続き、関税手続きは全て当方で対応致します。税関審査の際に開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、国内到着後に一度、検品をして発送させて頂きますのでご安心くださいませ^^もしご不明点等ございましたら、「この商品についてお問い合わせ」からお気軽にご質問くださいませ^^宜しくお願いいたします。(電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器をご購入ご検討の方へ→商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合しない場合がございます。日本国内で、ご使用する場合、電波法に違反するおそれがございますのでご購入やご使用には十分にご注意くださいませ。)
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落札価格7770円
445 入札履歴
終了
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