Ozeri ProMax 500 lbs (230 kg) Digital Bath Scale， with Body Tape Measure ＆ Fat Caliper by Ozeri【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)



日本語名

Ozeri ProMax 500 lbs (230 kg) Digital Bath Scale, with Body Tape Measure & Fat Caliper by Ozeri

英語名

Ozeri ProMax 560 lbs / 255 kg Bath Scale, with 0.1 lbs / 0.05 kg Sensor Technology, and Body Tape Measure & Fat Caliper, Silver