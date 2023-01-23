『メガネ ボストン型 メガネ｜プラスチックフレーム｜ユナイテッドアローズ｜Zoff｜UNITED ARROWS【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 08分に出品され03月27日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77596976

ショップ:Zoff，ゾフ

ブランド:UNITED ARROWS，ユナイテッドアローズ

商品名:ボストン型 メガネ｜プラスチックフレーム｜ユナイテッドアローズ｜Zoff｜UNITED ARROWS

カテゴリ:ファッション雑貨>メガネ

ブランド品番:ZA231034

カラー:ブラウン，オリーブ，ピンク

サイズ:FREE

企画ID:1660462，1633401

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ メガネ

ボストン型

メガネ｜プラスチックフレーム｜ユナイテッドアローズ｜Zoff｜UNITED

ARROWS