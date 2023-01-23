『エルエルビーン ボート・アンド・トート・バッグ ミニ Regular Fossil Brown ブラウン ０ＫＰＰ８８２００１【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 11分に出品され03月08日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルエルビーン ボート・アンド・トート・バッグ ミニ Regular Fossil Brown ブラウン ０ＫＰＰ８８２００１
【商品説明】
・【サイズ＆フィット】高さ17 x 幅24 x 奥行き13cm （高さはハンドルを除く本体部分の高さです。幅、奥行きは底面の大きさです。）重さ270gハンドルの高さ10cm ※数値はすべておおよその値です。
・【商品特徴】1944年、氷の塊を運ぶためのバッグとして発売されて以来、品質にこだわり続けてきたL.L.Beanの定番トート・バッグ。今でも同じ丈夫な24オンスのキャンバス地を使用して、米国メイン州の自社工場でひとつひとつ手作りしています。
・【素材＆ケア方法】 綿100%製 部分洗い。
・【追加情報】 丈夫な24オンスのキャンバス地 米国メイン州の自社工場で製造 ナチュラルなキャンバス地のボディーに、コ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
354 入札履歴
終了
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