『インフレーターマット 8cm 車中泊 マット 2個セット キャンプ アウトドア キャンプマット 8cm 車中泊マット 高反発 幅65cm 厚手 インフレータブルマット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 51分に出品され03月15日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[送料無料（北海道・沖縄県・離島は送料別途）]



サイズ

本体外寸：約幅65×奥行190×厚み8cm（1個あたり）



梱包サイズ

約66×23×23cm（1個あたり）



重量

約2.5kg（1個あたり）



素材

張地：75Dポリエステル

本体中材：19Dウレタンフォーム



カラー

サンドベージュ、スモーキーグリーン



対応車種

【トヨタ】ハイエース、ヴォクシー、アルファード、ノア

【日産】エルグランド、キャラバン、バネット、セレナ

【ホンダ】フリード、アクティバン

【ダイハツ】ハイゼットカーゴ



※対応車種は随時確認・更新中です。

※対応車でも年式によって車内の形状が異なる場合がございます。