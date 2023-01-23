『インフレーターマット 8cm 車中泊 マット 2個セット キャンプ アウトドア キャンプマット 8cm 車中泊マット 高反発 幅65cm 厚手 インフレータブルマット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 51分に出品され03月15日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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サイズ
本体外寸：約幅65×奥行190×厚み8cm（1個あたり）
梱包サイズ
約66×23×23cm（1個あたり）
重量
約2.5kg（1個あたり）
素材
張地：75Dポリエステル
本体中材：19Dウレタンフォーム
カラー
サンドベージュ、スモーキーグリーン
対応車種
【トヨタ】ハイエース、ヴォクシー、アルファード、ノア
【日産】エルグランド、キャラバン、バネット、セレナ
【ホンダ】フリード、アクティバン
【ダイハツ】ハイゼットカーゴ
※対応車種は随時確認・更新中です。
※対応車でも年式によって車内の形状が異なる場合がございます。
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落札価格7770円
439 入札履歴
終了
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