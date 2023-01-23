『三崎恵水産 神奈川 三浦三崎 まぐろの詰合せ 1セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 03時 54分に出品され03月27日 03時 54分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 まぐろ問屋が選んだ天然目鉢まぐろの詰合せ

天然まぐろのおいしさをたっぷり味わえる

まぐろ問屋が選んだ天然目鉢まぐろの大トロ、中トロ、赤身が各200gずつ入っています。3部位を一度に楽しめる、まぐろ好きにはたまらない豪華詰め合わせ。

刺身や寿司などはもちろん、漬け丼や炙り、まぐろカツなどの加熱調理までさまざまなお料理にお使いいただけます。



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