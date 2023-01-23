『名入れ無料 モルテン molten バスケットボール 7号球 JB5000 B7C5000 中学〜一般用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 17時 45分に出品され04月11日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最高峰技術発泡カーカスを導入。表面と糸巻き層の間にあるカバーゴム層に微細な発泡(空気)を組み込んでいます。
基本性能はそのままに、使い込んだ際のソフトな触感をより一層高めました。
発泡カーカス仕様。
【種別】バスケットボール7号球
【メーカー】モルテン （molten）
【対象】一般・大学・高校・中学校男子用
【素材】貼り・天然皮革
molten(モルテン) バスケットボール 記念ボール B7C9500
¥ 7767
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公認球 検定球 BG5
¥ 7767
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¥ 7766
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
¥ 7763
モルテン（molten） ブラッツァ ゴールドエディション バスケットボール ホイッスル RA0040-KZ
¥ 7762
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¥ 7762
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¥ 7755
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モルテン(molten) バスケットボール 7号球 中学生以上男子 合皮 白×金 Z3700 B7Z3700-WZ
¥ 7741
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¥ 7739
落札価格7770円
21 入札履歴
終了
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