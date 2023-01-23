『名入れ無料 モルテン molten バスケットボール 7号球 JB5000 B7C5000 中学〜一般用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 17時 45分に出品され04月11日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最高峰技術発泡カーカスを導入。表面と糸巻き層の間にあるカバーゴム層に微細な発泡(空気)を組み込んでいます。

基本性能はそのままに、使い込んだ際のソフトな触感をより一層高めました。

発泡カーカス仕様。



【種別】バスケットボール7号球



【メーカー】モルテン （molten）



【対象】一般・大学・高校・中学校男子用



【素材】貼り・天然皮革