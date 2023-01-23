『800円値下げた人気急増商品ヘアアイロン ストレート・枝毛切り両用 枝毛除去 切れ毛 枝毛カッター 枝毛カット ストレートヘアアイロン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 13分に出品され04月13日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【2 in 1ヘアアイロン】

このヘアアイロン一本で、普通にストレートにするだけでなく、枝毛切りも可能です。

ストレートヘアーも枝毛切りも使える2WAYスタイルです。

外側の先端は丸くなっていて、スムーズに使えるので、髪の毛にあとが残りません。

【様々な髪のタイプに対応】

細い毛質、通常の毛質、天然パーマ、超硬い毛質、強いクセ毛など全て対応できます。

忙しい朝、これ一本でストレートヘアーと枝毛切り、二本のアイロンを用意する手間が省けます。

また旅行の際もこの一本で対応ができるので荷物を減らすことが出来ます。

【関連】

ヘアアイロン ストレート 枝毛切り 枝毛カット 枝毛除去 枝毛 切れ毛 枝毛カッター 分岐トリム マイナスイオン アイロン LCDディスプレイ

【仕様】

定格電圧：100ｖ?240ｖ、周波数：50/60Hz。

最高設定温度：230

海外使用：可能

プレート温度：150?230

電源：AC100V?240V

消費電力：40W（50/60Hz）