『デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒ピンセット20入 2×5m【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 07時 48分に出品され04月08日 07時 48分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒ピンセット20入 2×5m



【商品説明】

・付属品:黒ピンセット20本

・幅:2m、長さ:5m、厚さ:0.64mm

・本体材質:特殊ポリプロピレン、ピン材質:ABS素材、パン材質:ポリエチレン

・耐久:約10年、仕様:強力タイプ

・色:グリーン



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 38.50 cm

奥行 : 45.79 cm

重量 : 3.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。