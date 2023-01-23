『フェルコ 剪定鋏 FELCO9 左利き用 210mm【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 20時 52分に出品され03月16日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FELCO8の左利き用。アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデル。