『高枝切りバサミ 軽量 枝切り鋏 枝切りバサミ 収穫鋏 高枝切りはさみ 1ｍ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 14時 37分に出品され05月11日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 枝切りや、剪定、果実の収穫作業におすすめです。軽量タイプになります。 生産国:中国 素材・材質:刃物鋼、アルミニウム 商品サイズ:全長約100cm 重量:約415g 仕様:切断許容サイズ:生木直径約10mm ※サプライヤー直送品 ご注文後3〜4営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)