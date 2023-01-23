『（まとめ）浅香工業 金象印 マイフィットガーデン鋏 MF-120 1本 〔×10セット〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 09時 39分に出品され04月17日 09時 39分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）浅香工業 金象印 マイフィットガーデン鋏 MF-120 1本 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 手になじむグリップの、園芸、野菜の収穫向けステンレス万能鋏。 [ MF-120 ]