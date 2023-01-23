『フレキシ (flexi) 伸縮リード エクストリーム テープ [犬用リード] (Lサイズ 8m（55kg未満）)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 18時 35分に出品され04月05日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
革新的なショートストップブレーキシステムにより、歩行中に高いレベルの安全性と快適性を生み出します。 Flexi 格納式リーシュは、常にわずかな張力にさらされるため、たるむことはありません。 一体型ブレーキシステムの助けを借りて、あなたは常にあなたの犬を導き、指揮することができます。 親指でブレーキボタンを押し、リードをわずかに引っ張ることで、犬の短い注文やリードをあなたに届けます。 追加のパーマネントストップ機能により、フレキシリーシュを特定の長さに固定できます。
フレキシ (flexi) 伸縮リード エクストリーム テープ [犬用リード] (Lサイズ 8m（55kg未満）)
¥ 7770
Mi Metty Chew Proof Dog Leash，5 Ft Tie Out Cable with Detachable Short Dog Leashes Handle，Non Chew Cable Braided Cord Steel Training Dog Leash並行輸入
¥ 7770
Mi Metty Chew Proof Dog Leash，5 Ft Tie Out Cable with Detachable Short Dog Leashes Handle，Non Chew Cable Braided Cord Steel Training Dog Leash並行輸入
¥ 7770
KONG Max HD Ultra Durable Neoprene Padded Dog Collar (Large， Pink)
¥ 7770
No Pull Dog Harness with Multifunction Dog Leash，Soft Adjustable No Choke Escape Proof Pet Harness Vest for Medium Dogs or Large Dogs，Khaki Camel，M
¥ 7770
ICEFANG Tactical Dog Strap Harness (Full Metal Clip ) ，Pet Vest with Handle，5 Point Adjustable， Y-Shape Chest，No-Pull Leash Clip for Walking Training
¥ 7770
Padded Harness X-Large， Red
¥ 7770
PetSafe 2点コントロールリード パッド入り反射ナイロンリーシュ シングルリーシュ 3in1ハーネスに対応並行輸入
¥ 7770
Neewa Sport Harness (X-Small， Blue)， Padded Dog Harness， with Control Handle， Easy to Put On and Take Off
¥ 7770
haoyueer Spiked Studded Leather Dog Harness Pit Bull Mastiff Boxer (Gold)
¥ 7770
Dogline Soft Round/Rolled Genuine Leather Step-In Harness with 15 to 20-Inch Chest and 3-Foot Leash， Black by Dogline
¥ 7770
H&K Hudson ハーネス | ブラック (特大) | 簡単コントロール ステップインメッシュベストハーネス 犬用反射ストリップ付き 安全性 | 散歩
¥ 7770
フレキシ (flexi) 伸縮リード エクストリーム テープ [犬用リード] (Lサイズ 8m（55kg未満）)
¥ 7770
Lucky Love Dog | Soft Reversible Harness Vests | Vivid Floral Dog Vest Harness for Medium Female Dogs | Stylish Dog Accessory - (Blackbird， Medium)
¥ 7770
Lucky Love Dog Harness | Easy Walk Training Vest | Adjustable Custom Fit (Hippie， Medium)
¥ 7770
Lucky Love Dog Harness | Easy Walk Training Vest | Adjustable Custom Fit (Hippie， Large)
¥ 7770
Lucky Love Dog Harness | Easy Walk Training Vest | Adjustable Custom Fit (Blackbird， Large)
¥ 7770
Puppia Caiden Harness B - Blue - M
¥ 7770
落札価格7770円
994 入札履歴
終了
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