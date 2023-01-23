『フレキシ (flexi) 伸縮リード エクストリーム テープ [犬用リード] (Lサイズ 8m（55kg未満）)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 18時 35分に出品され04月05日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 革新的なショートストップブレーキシステムにより、歩行中に高いレベルの安全性と快適性を生み出します。 Flexi 格納式リーシュは、常にわずかな張力にさらされるため、たるむことはありません。 一体型ブレーキシステムの助けを借りて、あなたは常にあなたの犬を導き、指揮することができます。 親指でブレーキボタンを押し、リードをわずかに引っ張ることで、犬の短い注文やリードをあなたに届けます。 追加のパーマネントストップ機能により、フレキシリーシュを特定の長さに固定できます。