『日本国内検品済 SENUN 犬 猫 キャリー バッグ ペットキャリーカート 犬ハウス3wayキャリーカート 猫 キャリー リュック ショルダ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 45分に出品され03月20日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本国内検品済 SENUN 犬 猫 キャリー バッグ ペットキャリーカート 犬ハウス3wayキャリーカート 猫 キャリー リュック ショルダ
【商品説明】
・??【3way使える・お出かけ便利】ペットキャリーバッグの後輪2輪が固定、前輪が360度回転します。18kgまでのペット達なら片手で楽々と転がせます。 滑りが良いと振動も伝わりにくいので、ペットへの不安も軽減効果が期待でき、より快適に過ごせます。 調節可能なショルダー付き、手提げ、肩掛け、キャリーカート、3way使える手提げキャリーバッグです。 車輪部分の底板とバッグは取り外し可能です、キャリーが必要ない場合は手提げとしてお使いいただけます。 バッグは折り畳み可能な仕様で収納便利です。
・??【優れた安全性＆使い勝手】ペットの健康を考え、一年かけてテストを繰り返し、最終的にペットに最適な
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 73.00 cm
重量 : 3.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
887 入札履歴
終了
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