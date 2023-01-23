日本国内検品済 SENUN 犬 猫 キャリー バッグ ペットキャリーカート 犬ハウス3wayキャリーカート 猫 キャリー リュック ショルダ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

日本国内検品済 SENUN 犬 猫 キャリー バッグ ペットキャリーカート 犬ハウス3wayキャリーカート 猫 キャリー リュック ショルダ



【商品説明】

・??【3way使える・お出かけ便利】ペットキャリーバッグの後輪2輪が固定、前輪が360度回転します。18kgまでのペット達なら片手で楽々と転がせます。 滑りが良いと振動も伝わりにくいので、ペットへの不安も軽減効果が期待でき、より快適に過ごせます。 調節可能なショルダー付き、手提げ、肩掛け、キャリーカート、3way使える手提げキャリーバッグです。 車輪部分の底板とバッグは取り外し可能です、キャリーが必要ない場合は手提げとしてお使いいただけます。 バッグは折り畳み可能な仕様で収納便利です。

・??【優れた安全性＆使い勝手】ペットの健康を考え、一年かけてテストを繰り返し、最終的にペットに最適な



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 73.00 cm

重量 : 3.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。