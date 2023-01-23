『やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 07時 28分に出品され04月18日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）
【商品説明】
・優しいイラストとありがとうの言葉が印刷されています。
・大切なご家族を（ペット）を火葬までの間安置するダンボール製の棺です。
・本体の組み立てが必要となります。（ただし蓋は組み立て済）
・防水シート付なので安心して安置できます。
・サイズ（内寸 長さ750?×幅385?×高さ275?）
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
209 入札履歴
終了
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