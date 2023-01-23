デイビッド・マルティネス コスプレ衣装 サイバーパンク エッジランナーズ 靴 変装 仮装 日常服 コスプレ 演出服 学園祭 文化祭 漫遊【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

セット内容:コート*1、 tシャツ*1、ズボン*1、ネックレス*2、腰ベルト*2

特に説明がない場合、セット内容は写真の通りすべて含まれています。

デザイン：大人気アニメ「サイバーパンク エッジランナーズ 」のキャラクターと合わせたのデザインで、シンプルでスタイリッシュです。

サイズ：注文する前に、私たちの寸法表を確認してください。寸法図による測定方法は1-3センチの誤差があります。

適用場合：アニメ、ゲーム、変装、ハロウィン、クリスマス、パーティー、カーニバル、イースター、化粧舞踏会、演出、コレクション、贈り物、誕生日会、各種イベント、余興、忘年会、イベントに最適！日常服 ステージ服 舞台服 衣装 COS 制服 コスチューム 文化祭 展示会 コスプレ。

在庫について：発送後、通常約5~7日に到着します。税関、天候、郵便事情等で遅くなる場合が御座います。予めご了承ださい。