『デイビッド・マルティネス コスプレ衣装 サイバーパンク エッジランナーズ 靴 変装 仮装 日常服 コスプレ 演出服 学園祭 文化祭 漫遊【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 15時 41分に出品され04月27日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容:コート*1、 tシャツ*1、ズボン*1、ネックレス*2、腰ベルト*2
特に説明がない場合、セット内容は写真の通りすべて含まれています。
デザイン：大人気アニメ「サイバーパンク エッジランナーズ 」のキャラクターと合わせたのデザインで、シンプルでスタイリッシュです。
サイズ：注文する前に、私たちの寸法表を確認してください。寸法図による測定方法は1-3センチの誤差があります。
適用場合：アニメ、ゲーム、変装、ハロウィン、クリスマス、パーティー、カーニバル、イースター、化粧舞踏会、演出、コレクション、贈り物、誕生日会、各種イベント、余興、忘年会、イベントに最適！日常服 ステージ服 舞台服 衣装 COS 制服 コスチューム 文化祭 展示会 コスプレ。
在庫について：発送後、通常約5~7日に到着します。税関、天候、郵便事情等で遅くなる場合が御座います。予めご了承ださい。
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落札価格7770円
940 入札履歴
終了
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