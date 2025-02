ニチネン 焼きまへんか2 カセットグリル KC-112 1台3役【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ニチネン 焼きまへんか2 カセットグリル KC-112 1台3役



【商品説明】

・(1) Grilled cooking (2) Skewers (3) Plate grilling cooking

・A 3-in-1 item. You can enjoy the authentic fireplace grillz (grilling cooking) and baking plate with this single unit

・Faster and delicious cooking with gas flame! Bake food quickly and juicy with the far-red effect of the radiant plate

・Maximum Heating Value: 2.3 kW (2,000 kcal



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 3.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。