『ニチネン 焼きまへんか2 カセットグリル KC-112 1台3役【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 18時 02分に出品され04月13日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニチネン 焼きまへんか2 カセットグリル KC-112 1台3役



【商品説明】

・(1) Grilled cooking (2) Skewers (3) Plate grilling cooking

・A 3-in-1 item. You can enjoy the authentic fireplace grillz (grilling cooking) and baking plate with this single unit

・Faster and delicious cooking with gas flame! Bake food quickly and juicy with the far-red effect of the radiant plate

・Maximum Heating Value: 2.3 kW (2，000 kcal



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 3.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。